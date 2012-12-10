38 водіїв не пропустили спецавтомобілі з проблисковими маячками

Державтоінспекція Вінниччини впродовж декади проводила оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Увага! Спецсигнал!». У останній день відпрацювання були залучені працівники засобів масової інформації, які мали дати оцінку профілактичним заходам і готовності водіям пропускати спеціальні автомобілі з увімкненими проблисковими маячками.

Про це повідомляє служба профілактичної роботи УДАІ УМВС у Вінницькій області.

Цього дня перевірка водіїв розпочалася в обласному центрі. Синій проблисковий маячок зобов’язував їх надати дорогу колонні, що складалася зі службових автомобілів ДАІ та мікроавтобусу з журналістами. Проте в місті знайшлися лише одиниці правопорушників, які наважилися ігнорувати спецсигнал. За півгодини роботи троє правопорушників відбулися усним попередженням і славою на каналах місцевого телебачення.

За містом колонна рухалася з увімкненими маячками синього та червоного кольорів. Це зобов’язувало водіїв, які рухалися у попутному і протилежному напрямках прижатися автомобілем праворуч і зупинитися.

За десять діб працівники Державтоінспекції склали 38 протоколів на правопорушників, з яких стягнуто штраф у розмірі від 510 до 680 гривень. Проте, за словами правоохоронців, за період операції ситуація на дорогах покращилася, адже у перші дні відпрацювання карету швидкої допомоги у увімкненими маячками пропускали лише одиниці. Та чи можна компенсувати штрафними санкціями ту мить, коли вирішується життя людини?

Сумління водіїв, як пообіцяли правоохоронці, перевірятимуть і надалі.