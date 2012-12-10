34 машини застрягли у заметах в Тульчинському районі

Вихідні для вінницьких рятувальників були не по-зимовому гарячі. За цей проміжок часу по області бійці служби «101» здійснили більше десяти виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт з витягування автомобілів зі снігових заметів.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Ними, спільно з працівниками автодору загалом із снігової пастки було визволено 57 різноманітних транспортних засобів. Була серед них і карета швидкої допомоги у Крижопільському районі, яка перевозила хвору людину до лікарні.

Зафіксовані випадки у Липовецькому, Барському, Вінницькому, Погребищенському, Томашпільському районах тощо. Однак найскладніше завдання очікувало на рятувальників у Тульчинському районі. Ввечері 9 грудня на одному відрізку автошляху в заторі опинилося одночасно 34 легковики та вантажівки. На щастя, постраждалі відсутні, по допомогу до лікарів, які теж виїжджали на пригоду, ніхто не звертався.

Рятувальники звертаються до автовласників обмежитися щодо мандрівок власним автотранспортом у найближчі дні, адже снігові замети можуть виникати в будь-якому місці автошляху, і вибратися самотужки з них часом неможливо.

