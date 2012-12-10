НКРЕ видала «Енагогаранту» ліцензію на «сонячні» кіловати
15:40, 10 грудня 2012Вінниця
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Вироблятимуть у Селищі
Національна комісія держрегулювання енергетики видала товариству з обмеженою відповідальністю «Енергогарант» (Вінницька область) ліцензію на виробництво електроенергії з енергії сонця.
Дане рішення комісія прийняла на своєму засіданні, - повідомляють «Українські Новини».
Ліцензія видана у зв'язку з введенням в експлуатацію сонячної електростанції потужністю 301,5 кВт в селі Селище Літинського району Вінницької області.
Будівництво СЕС було розпочато в серпні 2012 р.
Як повідомлялося, національна комісія держрегулювання енергетики зберегла тарифи на вироблену з альтернативних джерел електроенергію («зелені тарифи») в грудні на рівні 84,18-505,09 коп./кВт год (без ПДВ).
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