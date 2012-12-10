Шашкісти з Бершаді і Калинівки перемогли вінничан

У ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету пройшла першість області з шашок-64 (російських), яка мала статус відбору до чемпіонату України. Медалі розігрувалися серед молоді (1990 р.н. та молодші), юніорів (1994–1996 р.н.), кадетів (1997–1999 р.н.), молодших кадетів (2000–2002 р.н.) та юних надій (2003 р.н. і молодших).

Дівчата і юнаки грали в окремих турнірах.

Вінничанам дали справжній бій представники Бершаді і Калинівки, які перемогли та стали призерами у низці категорій.

Зокрема, в заліку серед кадетів перемогли Катерина Грабчак (Бершадь) і екс-чемпіон світу серед наймолодших юнаків Сергій Юрченко (Вінниця), серед юніорів – Віталій Луценко (Вінниця) і Наталія Котлярова (Калинівка), серед юних надій – Петро Цихановський і Анна Безе (обидва – Калинівка), серед міні-кадетів – Катерина Масенко (Бершадь) і Кирило Леонов (Вінниця).