Татусяк допоможе у пошуку іноземних партнерів за кордоном

Налагодження зв’язків з іноземними партнерами та всебічне сприяння пообіцяв Вінницькій Асоціації платників податків голова Вінницької облради Сергій Татусяк.

Про це він заявив кореспондентові УКРІНФОРМу під час з’їзду Асоціації платників податків України у Києві.

«Допоможемо вийти нашому обласному відділенню Асоціації та її керівнику - Юрію Захарчуку, на співпрацю із Польщею, Румунією, іншими країнами. Це ще одна форма співпраці, яка буде підсилювати структуру нашого обласного відділення платників податків. Адже Європа має досвід і реалізація спільних проектів спорідненими громадськими організаціями дасть можливості у напрямку просвітницької роботи, якій Асоціація наразі приділяє підвищену увагу», - запевнив очільник депутатського корпусу Вінниччини.

Він також пообіцяв промоцію Асоціації серед місцевих інституцій представницької та виконавчої влади. Зокрема, залучення Асоціації до роботи у Громадській раді при обласній раді. «Нам потрібно об’єднати зусилля - ми представницький орган влади і у багатьох наших функціях із громадськими інститутами є співпадіння. Відтак, спільні дії дозволять краще контролювати виконавчу владу з питань ефективного використання коштів і в реалізації плану соціально-економічного розвитку територій. Тому залучення Асоціації платників податків до Громадської ради при обласній раді є цілком логічним кроком. Наступний крок - спільні засідання круглих столів, запрошення активу платників податків на кожному рівні - від обласного центру до районів і сільських рад», - переконує С. Татусяк.

Така підсилена увага до організації, за словами голови Вінницької облради, продиктована досягненнями Асоціації на всеукраїнському рівні - ініційовано низку змін у Податковий кодекс, налагоджена конструктивна співпраця із органами виконавчої та законодавчої влади з метою захисту прав підприємців.

Так, у Вінниці восени відбувся круглий стіл за участі голови АППУ - Валентини Арбузової для представників бізнесу чотирьох областей: Вінницької, Житомирської, Рівненської та Хмельницької, де були вироблені механізми зменшення податкового тиску на бізнес у 2013 році.

«Ознайомившись із Статутом, діяльністю, формами та методами роботи Асоціації, механізмами вливу на владу, хочу запевнити, що небагато є таких потужних структур із справжніми лідерами, які мають авторитет і налагоджені зв’язки із Міністерствами, Державними комітетами, іншими структурами. Є повне сприяння Асоціації у роботі. І я упевнений, що для нашої області слід скористатись цією можливістю і зробити наше обласне відділення набагато мобільнішим", - підсумував керівник.

