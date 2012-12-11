У дешевому будинку залишилось кілька двокімнаток

За інформацією прес-служби міськради, у Вінниці триває будівництво третього муніципального будинку в рамках реалізації програми «Муніципальне житло м. Вінниці». Наразі зі 140 квартир, які передбачені проектом будівництва, вже реалізовано 57.

- У будинку на провулку Щорса в основному залишились однокімнатні та трикімнатні квартири, - говорить директор департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Галини Якубович. - А ось найбільшим попитом користувалися саме двокімнатні квартири площею 62 квадратних метри, яких залишились кілька.

Будівництво цієї десятиповерхівки розпочалося в серпні цього року. За проектом передбачено 140 квартир - 81 однокімнатних, 39 двокімнатних та 20 трикімнатних.

80 буде реалізовано в рамках програми «Муніципальне житло», а решта – в рамках державної програми здешевлення іпотечних житлових кредитів для придбання доступного житла. Новий будинок планують здати наприкінці 2013 - на початку 2014 року.

- Все залежатиме від фінансування, проте на сьогоднішній день ми бачимо, що процес реалізації квартир йде стабільно, таке житло користуються попитом, - говорить Галина Якубович. – Крім того, аналізуючи процес продажу, хочу сказати, що ми плануємо здійснити перерозподіл, а саме збільшити кількість квартир по програмі «Муніципального житла» за рахунок тих, які мали реалізовуватись в рамках державної програми доступного житла». за проектом передбачається також благоустрій прибудинкової території. Крім того, будиноку будуватимуть із використанням енергозберігаючих технологій.

Довідка.

Програма «Муніципальне житло м.Вінниця» була започаткована у Вінниці три роки тому. Вона передбачає можливість придбання житла за ціною, нижчою від ринкової. В рамках цієї програми у місті вже збудовано дві муніципальні багатоповерхівки, а отже, майже три сотні вінничан, працівників бюджетної сфери та комунального господарства змогли придбати житло у розстрочку. Вартість 1 кв. м загальної площі житла у будинку на провулку Щорса складає 5300 грн.