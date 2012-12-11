Здобути у власність перероблену під магазин квартиру не вдалось

Скасовано рішення суду , яким незаконно визнано право власності на самочинно реконструйовану в офіс-магазин квартиру.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

А саме, задоволено апеляційну скаргу прокурора м. Вінниці, подану на незаконне рішення Ленінського районного суду м. Вінниці, у справі за позовом громадянки до виконкому міської ради, яким вирішено питання про визнання права власності на самочинно реконструйовану в офіс-магазин квартиру (77,6 кв. м.) у житловому будинку по вул. Пирогова, 111 А, що суперечить вимогам чинного законодавства (переобладнання здійснено шляхом незаконного переведення квартири житлового фонду в нежитловий).

