Здобути у власність перероблену під магазин квартиру не вдалось
13:57, 11 грудня 2012Вінниця
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Вінничанці й суд не допоміг
Скасовано рішення суду , яким незаконно визнано право власності на самочинно реконструйовану в офіс-магазин квартиру.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
А саме, задоволено апеляційну скаргу прокурора м. Вінниці, подану на незаконне рішення Ленінського районного суду м. Вінниці, у справі за позовом громадянки до виконкому міської ради, яким вирішено питання про визнання права власності на самочинно реконструйовану в офіс-магазин квартиру (77,6 кв. м.) у житловому будинку по вул. Пирогова, 111 А, що суперечить вимогам чинного законодавства (переобладнання здійснено шляхом незаконного переведення квартири житлового фонду в нежитловий).
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