Порошенко і Домбровський залишаються самі
11:07, 12 грудня 2012Вінниця
2 0
У фракції не вступають
Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко запевняє, що не збирається входити до жодної фракції у Верховній Раді сьомого скликання.
Про це Порошенко заявив сьогодні журналістам, повідомляє "Українська правда".
«Я самовисуванець і позафракційний», - сказав Порошенко.
Він також запевнив, що з ним ніхто не вів перемовин про вступ до тієї чи іншої фракції, так само як і він не ініціював подібних перемовин.
«Ні, перемовин не було», - сказав Порошенко.
Також заявив, що не буде вступати до жодної з партійних фракцій наближений до Порошенка Олександр Домбровський.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter