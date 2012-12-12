Ще один чоловік помер від холоду

11 грудня о 17:30 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №8 м. Жмеринка надійшло повідомлення від чергової лікарні про те, що каретою швидкої допомоги у лікувальний заклад був доставлений чоловік, 1948 року народження, житель с. Жуківці з діагнозом «обмороження І-ІІ ступеня верхніх та нижніх кінцівок, гостре порушення мозкового кровообігу».

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Чоловік помер у реанімаційному відділені районної лікарні. Обмороження отримав у власному помешканні.

