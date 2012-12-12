Хлопчик сів у миску з окропом
12:08, 12 грудня 2012Вінниця
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11 грудня о 17:30 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №35 м. Ямпіль від чергової медсестри надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення лікарні надійшов хлопчик 2010 року народження, житель с.Дорошівка з діагнозом «термічний опік обох сідниць 1-2 ступенів».
Про це повідомляє теруправління МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося, опіки хлопчик отримала внаслідок власної необережності, сівши у миску з кип’ятком.
На даний час дитина знаходиться в хірургічному відділені районної лікарні. Стан потерпілого стабільний.
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