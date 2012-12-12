Хлопчик сів у миску з окропом

11 грудня о 17:30 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №35 м. Ямпіль від чергової медсестри надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення лікарні надійшов хлопчик 2010 року народження, житель с.Дорошівка з діагнозом «термічний опік обох сідниць 1-2 ступенів».

Про це повідомляє теруправління МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, опіки хлопчик отримала внаслідок власної необережності, сівши у миску з кип’ятком.

На даний час дитина знаходиться в хірургічному відділені районної лікарні. Стан потерпілого стабільний.