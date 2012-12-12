Про магію розкажуть у книгарні

Книгарня «Є» та видавництво «Зелений Пес» запрошують на презентацію книжки Лілії Мусіхіної «Магія українців устами очевидця», яка відбудеться 13 грудня о 18:00.

Ми живемо у магічному світі. На дворі ХХІ століття, а в українських домівках ворожать, відробляють, привертають, замовляють абощо.

Українська магія існує, і значно ближче, ніж ви вважаєте. І це доводить досвідчений науковець-фольклорист Лілія Мусіхіна. Її книга не сконструйована із різних монографій та дисертацій, а ґрунтується на особистих дослідженнях та відкриттях, зроблених під час численних експедиційних розвідок.

Тернополянка Лілія Мусіхіна, яка вже понад 10 років мандруючи селами України, вивчає народні вірування та обряди, розкаже про обереги для всієї родини, про магічне використання ляльки-мотанки, їхні типи та первісне призначення, про таємний світ духовної народної культури, про магічні дії та рослини. Іншими словами, – влаштує цікаву екскурсію світами української магії. А книга стане незамінним путівником по цих світах.