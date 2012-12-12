Комунальники отримають гроші тільки після 18 грудня

Вінниччина зможе забезпечити коштами комунальні підприємства після 18 грудня.

Про це 11 грудня під час наради із першим заступником голови Вінницької облдержадміністрації Іваном Мовчаном повідомив начальник управління фінансів ОДА Микола Купичевський.

- Наше підприємство поки що кредитується постачальниками паливно-мастильних матеріалів через гарантійні листи. Але, кожного дня нам можуть сказати: «Все - кредит закінчився», - повідомив начальник обласного автодору Ігор Франчук.

За словами Івана Мовчана, усі відповідні служби були вчасно попереджені про ускладнення в області погодних умов, але рівень готовності вони продемонстрували не на належному рівні, адже підготовлено лише 80% спеціальної техніки для розчистки доріг.

Щодо виділення коштів для забезпечення комунальників до кінця року, Микола Купичевський повідомив, що 18 грудня відбудеться сесія обласної ради, і лише тоді ми зможемо виділити необхідну суму для закупівлі палива.

- А зараз, до 18 числа, будемо працювати по звичній схемі - через гарантійні листи, - сказав він.

Окрім того, значна кількість голів райдержадміністрацій виявились не готовими до такого снігопаду.

У зв‘язку з цим, Іван Мовчан дав доручення головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в розрізі кожного району детально вивчити ситуацію щодо переліку дієвої техніки, наявного ресурсу та алгоритму роботи залучених засобів для розчищення проїжджих частин та доріг у районних центрах та, особливо, у селах.

Також, І. Мовчан підкреслив, що перш за все повинні бути розчищені шляхи до соціальних закладів - шкіл, лікарень, ФАПів.

- Ми не можемо дозволити, щоб діти не відвідували школу, а люди з села при необхідності, не могла дістатися до лікувального закладу через те, що заметена дорога, - наголосив він.

Підводячи підсумки наради Іван Мовчан наголосив, що у зв‘язку з ускладненням погодних умов, пов‘язаних з випадінням великої кількості снігу, необхідно активізувати усі можливі ресурси аби своєчасно реагувати на вирішення проблем, що виникають.