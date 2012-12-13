Оксана Калетник пішла до комуністів у пошуках ідеології

Вінничани, що пройшли до парламенту по мажоритарці, вчора присягнули у ВР і подалися хто куди. Григорій Калетнік, Віктор Жеребнюк і Микола Джига прогнозовано увійшли до фракції ПР, Микола Катеринчук – до «Батьківщини», а Оксана Калетник у пішла в комуністи, забезпечивши останнім створення фракції.

Сама Оксана Калетник запевняє, що вступила у фракцію Компартії в пошуках ідеології.

Про це вона заявила в ефірі 5 каналу, відповідаючи на питання, навіщо вона вступила у фракцію КПУ в парламенті.

"Я працювала, як член Національної ради з телебачення і радіомовлення, за квотою комуністів саме", - зазначила вона.

"У будь-якому випадку перебувати сьогодні у Верховній Раді і бути вільним інгредієнтом... Радіти тому, що ти потрапив під купол і задовольнив в чомусь свої амбіції? Я йшла для того, щоб працювати", - уточнила депутат.

"Дуже важливо було не просто кудись вступити, а розділити ідеологічні позиції тієї чи іншої партії. Коли я працювала на мажоритарному окрузі, я дуже відкрито говорила про те, що сьогодні на політичному небосхилі не бачу жодної партії, яка б яскраво мала ідеологію", - розповіла Калетник.

При цьому депутат зазначила, що має намір голосувати за кандидатуру Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра: "Так я підтримаю Азарова... Тут не було агітації, коней на переправі не міняють".

Відповідаючи на запитання, чи говорила вона про це лідеру Компартії Петру Симоненку, Калетник уточнила: "Звичайно. Що мені подобається в лідері партії комуністів, що з ним можна говорити відкрито, і відстоювати свої позиції, якщо ти в них упевнений".

Про це свідчать результати голосування за продовження засідання Верховної Ради у середу до розгляду всіх питань порядку денного, оприлюднені на сайті парламенту.

Тим часом іще троє вінничан, - Петро Порошенко, Олександр Домбровський та Григорій Заболотний залишились позафракційними. Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко запевняє, що й не збирається входити до жодної фракції у Верховній Раді сьомого скликання.

«Я самовисуванець і позафракційний», - сказав Порошенко.

Він також запевнив, що з ним ніхто не вів перемовин про вступ до тієї чи іншої фракції, так само як і він не ініціював подібних перемовин.

«Ні, перемовин не було», - сказав Порошенко.

Всього позафракційними у ВР наразі залишаються 24 депутати. Повний список виглядає наступним чином:

Балога В.І.

Дерев’янко Ю.Б.

Домбровський О.Г.

Доній О.С.

Єремеєв І.М.

Жеваго К.В.

Заболотний Г.М.

Івахів С.П.

Лабазюк С.П.

Лабунська А.В.

Литвин В.М.

Ляшко О.В.

Мартиняк С.В.

Миримський Л.Ю.

Міщенко С.Г.

Мошенський В.З.

Палиця І.П.

Петьовка В.В.

Порошенко П.О.

Рибаков І.О.

Табалов А.О.

Табалов О.М.

Тимошенко В.А.

Чудновський В.О.