Через сніг і брак грошей на пальне – вимушені канікули

На Вінниччині через складні погодні умови, а також брак коштів на пальне більше тисячі дітей не відвідують школу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді 11 грудня повідомив начальник управління освіти Вінницької ОДА Ігор Івасюк.

За його словами, за складних погодних умов і через поганий стан доріг в навчальні заклади неможливо привезти 464 дитини. З цих причин на вимушених канікулах знаходяться школярі 7 навчальних закладів Ямпільського району, 6 - Оратівського, по 5 - Гайсинського і Літинського районів.

І.івасюк також зазначив, що 720 школярів з 14 навчальних закладів не відвідують навчальні заклади, оскільки в Немирівському районі в бюджеті відсутні кошти на пальне для шкільних автобусів.

