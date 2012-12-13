49 населених пунктів сніг залишив без світла

Протягом 12 грудня аварійними бригадами обленерго проводились роботи по відновленню електропостачання населених пунктів у 9 областях України, що були знеструмленні протягом останніх діб.



Станом на 7:00 13 грудня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, дощ, мокрий сніг та ожеледь), через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач знеструмлено 415 населених пунктів у 9 областях.



Зокрема, у Київській області без світла залишилося 142 населених пункти, у Житомирській - 191, Вінницькій – 49, у Черкаській - 12, у Хмельницькій - 6, у Одеській - 6, у Кіровоградській - 4, у Чернігівській - 3, у Миколаївській - 2.



До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.