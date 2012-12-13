Калетніка таки зроблять першим віце-спікером?

У Верховній Раді зареєстровані проекти ухвал про обрання головою парламенту народного депутата від Партії регіонів Володимира Рибака і його першим заступником Ігоря Калетника (обраний до парламенту за списками Комуністичної партії України), - повідомляє «Главком».

Проект постанови про обрання спікера внесений народними депутатами Олександром Єфремовим і Володимиром Макеєнко (Партія регіонів).

Проект постанови щодо кандидатури першого заступника внесений народним депутатом Петром Симоненко (КПУ).

40-річний Ігор Калетник з 1995 року працював в митних органах: у регіональних митницях і в структурі Державної митної служби. У квітні 2005 року звільнився за власним бажанням.

З вересня 2005 року по квітень 2006 року - суддя Дніпровського районного суду міста Києва. У квітні 2006 року повернувся в крісло директора департаменту по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби. Залишив цей пост 8 листопада 2007 року у зв'язку з обранням народним депутатом України 6-го скликання.

На дострокових парламентських виборах 2007 року йшов за списком Комуністичної партії України. Полягав у фракції КПУ, очолював комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Безпартійний.

22 березня 2010 року був призначений головою Державної митної служби України. 22 листопада 2012 року звільнений з цієї посади указом президента у зв'язку з обранням народним депутатом.

На парламентських виборах 2012 року балотувався за списками Комуністичної партії України під № 7.

