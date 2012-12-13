Розгрібаючи пожежу, знайшли цілий арсенал

В селі Клекотина Шаргородського району під час пожежі в своєму будинку загинув 50-річний місцевий житель. Після того, як працівники МНС загасили пожежу, правоохоронці знайшли в його домогосподарстві зброю та набої.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

11 грудня під час гасіння пожежі в селі Клекотина, у будинку місцевого жителя працівники МНС виявили металевий предмет схожий на гранату Ф-1. Про це було повідомлено в Шаргородський райвідділ міліції.

За словами начальника Шаргородського РВ УМВС Олександра Намакарського, під час огляду домогосподарства загиблого, працівниками міліції виявлено та вилучено: детонатори, патрони калібру 7,62 мм, патрони калібру 5,6 мм, патрон калібру 9 мм та газовий пістолет марки «Макарова». Вилучене направлено на дослідження в НДЕКЦ при УМВС.