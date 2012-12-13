Вінничани п’ють, як пили, а курити почали більше

Алкогольні напої та тютюнові вироби входять в шістку товарів, які мають найбільшу кількісну складову в обсягах реалізації торгової мережі, після бензину моторного, дизельного пального (газойлю), автомобілів та автотоварів, фармацевтичних товарів. На їх частку припадає 12% обсягу товарообороту торгової мережі та 40% обсягу товарообороту продовольчої групи.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Через роздрібну мережу області за 9 місяців 2012 року реалізовано алкогольних напоїв на 325,1 млн. грн, що майже на рівні 9 місяців 2011 року (99,9%) та тютюнових виробів – на 371,0 млн. грн., що більше ніж за відповідний період минулого року на 7,4% ( в порівнянних цінах).

На придбання алкогольних напоїв та тютюнових виробів у торговій мережі підприємств (юридичних осіб) населенням області було витрачено коштів, більше, ніж на покупку разом взятих: м’ясопродуктів та консервів м’ясних, риби і морепродуктів, кондитерських виробів, виробів хлібобулочних, плодів та ягід, винограду, горіхів та цукру.

Дещо зменшення обсягів продажу алкогольних напоїв зумовлене зростанням цін на цю групу товарів. За 9 місяців 2012 року вони зросли на 9,7%. На ринку алкогольних напоїв ціни на слабоалкогольні напої та вина зросли, відповідно, на 13,7 – 14,8%, горілку та вироби лікеро-горілчані, вина ігристі(шампанське) та коньяк подорожчали більш ніж на 9%.

Подорожчання тютюнових виробів на 3,6% не вплинуло на попит товарів цієї групи. За 9 місяців їх продано на 7,4% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Найбільша питома вага в структурі алкогольних напоїв припадає на горілку та лікеро-горілчані вироби – 51,0%, 16,4% – на вина, 9,2% – на коньяк.

Темпи продажу алкогольних напоїв в натуральних одиницях зменшились порівняно з відповідним періодом минулого року по всіх видах алкогольної продукції. Коньяку було продано на 17,8% менше, шампанського – на 8,9%, напоїв слабоалкогольних – на 6,6%, горілки та виробів лікеро-горілчаних – на 5,8%, пива – на 5,0%.

У перерахунку на абсолютний алкоголь продаж алкогольних напоїв у розрахунку на одну особу порівняно з 9 місяцями минулого року зменшився на 0,1л і становив 1,2л.

В загальному обсязі роздрібного продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів переважає продукція вітчизняних виробників. За січень-вересень поточного року через торгову мережу області реалізовано алкогольних виробів вітчизняного виробництва на 307,2 млн.грн. (94,5% усіх алкогольних напоїв) та тютюнових виробів – на 365,5 млн.грн. (98,5%).

Забезпеченість товарообороту товарними запасами на 01.10.2012р. по лікеро-горілчаним виробам склала 38 днів, по тютюновим виробам – 17 днів.