Вінницьких красунь запрошують на кастинг
11:20, 13 грудня 2012Вінниця
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Конкурсу "Міс Вінниця"
Міський конкурс краси "Міс Вінниця" розпочав прийом заявок на відбірковий тур, - повідомляє газета «Місто».
На конкурс чекають незаміжніх дівчат, яким виповнилось шістнадцять років.
Учасниці позмагаються за корону "Міс Вінниці-2013" та призовий фонд у 70 тис. грн.
Відбірковий тур відбудеться 17 січня 2013 року о 18.30 у міському Палаці мистецтв.
Щоб потрапити на відбір, достатньо заповнити анкету та принести організаторам дві високоякісні фотокартки - повний зріст і портрет.
Кількість учасниць конкурсу "Міс Вінниця" обмежена шістнадцятьма фіналістками. Щороку журі обирає їх з більш ніж ста претенденток.
Більше інформації – за тел.27-66-84.
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