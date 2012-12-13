Вінницьких красунь запрошують на кастинг

Міський конкурс краси "Міс Вінниця" розпочав прийом заявок на відбірковий тур, - повідомляє газета «Місто».

На конкурс чекають незаміжніх дівчат, яким виповнилось шістнадцять років.

Учасниці позмагаються за корону "Міс Вінниці-2013" та призовий фонд у 70 тис. грн.

Відбірковий тур відбудеться 17 січня 2013 року о 18.30 у міському Палаці мистецтв.

Щоб потрапити на відбір, достатньо заповнити анкету та принести організаторам дві високоякісні фотокартки - повний зріст і портрет.

Кількість учасниць конкурсу "Міс Вінниця" обмежена шістнадцятьма фіналістками. Щороку журі обирає їх з більш ніж ста претенденток.

Більше інформації – за тел.27-66-84.