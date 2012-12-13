Коровій: напруга з виплатою грудневої зарплати бюджетникам є

Міська влада Вінниці робить усе від неї залежне, аби працівники бюджетної сфери міста зустріли Новий рік із зарплатою.

Про це «Місту над Бугом» повідомив заступник міського голови Валерій Коровій

Втім, за словами посадовця, напруга у цьому питанні є.

- Верховна Рада прийняла внесення змін до бюджету і територіям виділено відповідний фінансовий ресурс для того, щоб збалансувати видатки місцевих бюджетів по виплаті заробітної плати, - сказав Валерій Коровій. - Ми працюємо над тим, щоб стовідсотково груднева зарплата бюджетникам у грудні й була виплачена. Хоча, чесно вам скажу, напруга є. Це не та ситуація, що «махнув рукою» - і зробив. Але ми маємо чіткий алгоритм вирішення цієї проблеми.

