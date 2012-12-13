Вінничан дістають сусіди – «колекціонери» сміття

Вінницькі комунальники борються з місцевими "плюшкіними". У місті таких людей трохи більше 10. Вони зносять увесь непотріб із вулиць додому. Деякі настільки захаращили свої домівки, що ночують просто неба. Утім, найбільше страждають сусіди цих людей., - повідомляє «5 канал».

Вуличний мотлох та сміття для пана Олега - матеріал для створення шедеврів. Раніше - Вінничанин працював у художніх майстернях. Нині - намагається створити витвори мистецтва з непотребу у себе вдома.

Утім, сусіди творчі пориви чоловіка не поділяють. Називають митця "плюшкіним". Кажуть, матеріали для своїх шедеврів він зносить до квартири вже 10 років. Й інколи його назбирує стільки, що навіть не може потрапити до власного помешання.

Головна біда, скаржаться мешканці під`їзду, - постійний сморід.

Комунальники про таких "плюшкіних" не тільки знають, але й намагаються з ними боротися - приписами та штрафами. Проте, зізнаються, методи ці не дуже дієві. Самі ж - вивезти сміття з таких квартир - не мають права.

Інна Вітенко, заступник голови Вінницької міської асоціації органів самоорганізації населення, каже:

- Це дуже складна процедура, оскільки вони приватні власники і їхні будинковолодіння належать їм. Але ця проблема має вирішуватись тільки в примусовому порядку. Оскільки, добровільно ці люди не розуміють, що потрібно це робити.

Психологи ж заспокоюють: фізичної загрози таке сусідство не несе. Проте, кажуть, вилікувати цей синдром - неможливо.