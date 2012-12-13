Бусик протаранив «Фольксвагена»
12:20, 13 грудня 2012Вінниця
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Водій мікроавтобуса – з побитою головою
12 грудня у Вінниці на перехресті вул. Московська і Щорса 63-річний водій автобуса «ПАЗ-3205» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем «Фольксваген Т4».
Про це повідомляє УДАІ УМВС України у Вінницькій області.
У ДТП травмовано 40-річного водія «бусика». Чоловіка з черепно-мозковою травмою і струсом головного мозку госпіталізовано до нейрохірургічного відділення Вінницької міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.
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