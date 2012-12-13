Довгожителька із Сосонки відзначила сторіччя
12:40, 13 грудня 2012Вінниця
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Виховала 11 дітей
Сторічний ювілей відзначила мешканка села Сосонка Вінницького району Катерина Каленівна Делешенко.
Нелегкі випробування випали на її долю. А такі чудові якості, як працелюбність, порядність, доброта були завжди дороговказом у житті.
Близькі і рідні піклуються про Катерину Каленівну. Але роки беруть своє.
Ювілярку привітали представники районної влади та тамтешні регіонали.
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