Довгожителька із Сосонки відзначила сторіччя

Сторічний ювілей відзначила мешканка села Сосонка Вінницького району Катерина Каленівна Делешенко.

Нелегкі випробування випали на її долю. А такі чудові якості, як працелюбність, порядність, доброта були завжди дороговказом у житті.

Близькі і рідні піклуються про Катерину Каленівну. Але роки беруть своє.

Ювілярку привітали представники районної влади та тамтешні регіонали.