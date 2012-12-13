Рятувальники витягли із заметів три «швидких»

За добу у Вінницькій області рятувальники витягли з заметів три автомобілі швидкої допомоги.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

У Вінниці рятувальники визволили дві «швидких» - по вулиці Глінки та Блюхера, а третю - в селі Борисівка Іллінецького району.

Загалом, за минулу добу співробітники служби порятунку 21 раз виїжджали на допомогу громадянам. Розчищали дороги, снігові замети, зламані дерева тощо. Їх зусиллями на автошляхах витягнуто із заметів 13 одиниць різноманітної техніки у Вінницькому, Хмільницькому, Мурованокуриловецькому, Іллінецькому, Крижопільському, Бершадському, Козятинському, Липовецькому, Томашпільському районах.

З початку погіршення погодних умов кількість врятованих авто вже доходить до 100 одиниць.

Рятувальники радять громадянам на певний час відмовитись від подорожей на власних автівках, а по можливості користуватись громадським транспортом.