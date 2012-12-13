Вінничанин Ігор Калєтнік - перший заступник голови ВР

Народні депутати обрала Ігоря Калєтніка (фракція КПУ) першим заступником голови Верховної Ради України. За його кандидатуру проголосували 241 нардеп(ПР-203, КПУ- 32, позафракційних – 6, опозиція – нуль голосів).

На посаду першого заступник голови Верховної Ради України було внесено кандидатури Ігоря Калєтніка, Сергія Саса, Сергія Міщенка та Валентина Наливайченка.

Як передає кореспондент УНІАН, кандидатуру І.Калєтніка запропонувала фракція КПУ, С.Саса – народний депутат України від фракції «Батьківщина» Володимир Яворівський, кандидатуру С.Міщенка – народний депутат Олег Ляшко, кандидатуру В.Наливайченка – від фракції «Удар» Володимир Курінний.

С.Сас заявив, що знімає свою кандидатуру на користь кандидатури від «Удару» В.Наливайченка.

Кандидатури для голосування Володимир Рибак ставив в алфавітному порядку. Отож, Калетнік на віце-спікера був першим і останнім.

40-річний Ігор Калетник з 1995 року працював в митних органах: у регіональних митницях і в структурі Державної митної служби. У квітні 2005 року звільнився за власним бажанням.

З вересня 2005 року по квітень 2006 року - суддя Дніпровського районного суду міста Києва. У квітні 2006 року повернувся в крісло директора департаменту по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби. Залишив цей пост 8 листопада 2007 року у зв'язку з обранням народним депутатом України 6-го скликання.

На дострокових парламентських виборах 2007 року йшов за списком Комуністичної партії України. Полягав у фракції КПУ, очолював комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Безпартійний.

22 березня 2010 року був призначений головою Державної митної служби України. 22 листопада 2012 року звільнений з цієї посади указом президента у зв'язку з обранням народним депутатом.

На парламентських виборах 2012 року балотувався за списками Комуністичної партії України під № 7.