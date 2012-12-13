Вінницькі пауерліфтери здобули три медалі

У Кременчуку (Полтавська область) проходив чемпіонат України з пауерліфтингу (жим лежачи) серед чоловіків і жінок. На ньому відзначились три вихованці ДЮСШ № 5 Вінницького міського спорткомітету. Чемпіонкою (у ваговій категорії понад 82,5 кг) стала 23-річна майстер спорту України (з важкої атлетики) Вікторія Поліщук.

Срібну нагороду здобув Володимир Добринюк (категорія до 74 кг), бронзову – Денис Кланцатий (категорія до 93 кг).

– Вікторія Поліщук раніше була лише призеркою всеукраїнських змагань з пауерліфтингу, а ось чемпіонкою стала вперше, – сказав директор МДЮСШ № 5 Іван Бондарчук. – До змагань спортсменку готують одразу два наших тренери: Петро Нагурний і Сергій Боричко.