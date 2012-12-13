"Миронівський хлібопродукт" експортуватиме продукцію в ЄС

ПАТ "Миронівський хлібопродукт" з початку 2013 р., може почати експорт своєї продукції в країни ЄС, оскільки птахофабрики МХП вже отримали відповідний дозвіл від представників Єврокомісії.

Про це повідомляє прес-служба МХП.

При цьому в повідомленні наголошується, що згідно з регламентом, освоювати нові ринки МХП зможе тільки через 2-3 місяці, які необхідні для того, щоб дториматись всіх бюрократичних норм, необхідних для входження на ринок ЄС.

Нагадаємо, 4 грудня 2012 р. в ході засідання постійного комітету з питань харчування і здоров'я тварин (SCOFCAH) гендиректорату Єврокомісії всі країни - члени ЄС проголосували за надання Україні дозволи на експорт продукції птахівництва на ринок ЄС.

Це сталося 4 грудня, коли відповідну ухвалу виніс Постійний комітет з питань харчування і здоров’я тварин (SCOFCAH) Генерального директорату Європейської Комісії САНКО. Це рішення відкрило шлях в Європу для українського м’яса птиці, готових продуктів із м’яса птиці (ковбаси, напівфабрикатів), а також — яєць курячих.

За інформацією Мінагропроду, після отримання такого права наступним кроком України стане поглиблена оцінка її Держветфітослужбою всіх потенційних постачальників, після чого цим підприємствам буде присвоєно єврономер, що дасть змогу почати експорт. Також українська сторона повинна додатково надати Єврокомісії програму контролю сальмонели, яка б відповідала вимогам ЄС.