Новий начальник міліції проведе 50% ротацію правоохоронців Вінниччини

Новопризначений начальник обласного управління МВС України у Вінницькій області Віктор Русин 13 грудня провів першу прес-конференцію для вінницьких журналістів.

- Найперше ми проведемо 50% ротацію усіх керівників управлінь та райвідділів у області. - розпочав зустріч Віктор Павлович. – Дехто з тих, хто не погоджується з цим, вже написали заяви про вихід на пенсію. Крім того будуть замінені на своїх посадах заступник начальника по громадській безпеці Микола Бокша та перший заступник начальника управління, він же заступник начальник слідчого управління Сергій Григорчук. Вони підуть на інші посади. А їхні місця займуть молоді управлінці.

Віктор Русин сказав, що притримується тієї думки, що керувати на місцях мають місцеві. Лише раз на 5-7 років їх треба міняти по районах.

– Тому обіцяю, що жоден з керівник з Закарпатського управління внутрішніх справ, яке я раніше очолював, на Вінниччину не приїде, - каже головний міліціонер області.