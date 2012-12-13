Дитина ледь не згоріла у власному ліжечку

15:00, 13 грудня 2012
Вінниця
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12 грудня о 18:55 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №11 м Козятин  надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення районної лікарні було доставлено однорічного жителя смт Глухівці з   діагнозом «термічні  опіки  II-го ступеня голови, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Зі слів матері, син отримав опіки під час займання дитячого ліжечка від перегріву пічки.    
Дитина була госпіталізована в реанімаційне відділення лікарні у важкому стані.

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