Дитина ледь не згоріла у власному ліжечку
15:00, 13 грудня 2012Вінниця
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12 грудня о 18:55 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №11 м Козятин надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення районної лікарні було доставлено однорічного жителя смт Глухівці з діагнозом «термічні опіки II-го ступеня голови, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Зі слів матері, син отримав опіки під час займання дитячого ліжечка від перегріву пічки.
Дитина була госпіталізована в реанімаційне відділення лікарні у важкому стані.
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