Грівся алкоголем до обмороження ніг
15:20, 13 грудня 2012Вінниця
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25-річний вінничанин
13 грудня близько 3:00 до другої міської клінічної лікарні було госпіталізовано 25-річного чоловіка з діагнозом «переохолодження та обмороження ступень».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося, парубок обморозив ноги у стані алкогольного сп’яніння. Потерпілий знаходиться у хірургії, його стан здоров’я середньої важкості.
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