Грівся алкоголем до обмороження ніг

13 грудня близько 3:00 до другої міської клінічної лікарні було госпіталізовано 25-річного чоловіка з діагнозом «переохолодження та обмороження ступень».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, парубок обморозив ноги у стані алкогольного сп’яніння. Потерпілий знаходиться у хірургії, його стан здоров’я середньої важкості.