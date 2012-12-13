Міліцейський патруль по Вінниці ходитиме цілодобово

16 грудня минає місяць з дня призначення на посаду нового начальника Вінницького обласного управління внутрішніх справ. Ним став колишній очільник Закарпатської обласної міліції Віктор Русин.

Про зміни, які чекають на вінницьку міліцію, Віктор Русин повідомив журналістів на першій прес-конференції 13 грудня. Він вже підготував наказ про повну передислокацію нарядів патрулювань Вінниці по часу і місцю.

- Майже місяць я ознайомлювався зі справами у Вінницькій області і вже бачу, де потрібні термові зміни, - каже Віктор Павлович. - Я побачив, що після 23.30 по вулицях міста чергують тільки два патрулі – на Лівому і Правому березі, А аналіз показує, що більшість злочинів трапляються саме в період з 20.00 до 02.00. Тому відтепер робота патрульних буде закінчуватися після першої години ночі. Крім цього цілодобово чергуватимуть по три патрулі на Лівому і Правому березі Вінниці. а не по одному як раніше.