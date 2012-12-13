Бабусю завалило снігом

12 грудня о 15:44 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №2 м. Вінниця надійшло повідомлення про те, що на Хуторі Шевченка по провулку Чернігівському, внаслідок зсуву снігу з даху сусіднього будинку було заблоковано вхідні двері до приватної оселі жінки, 1938 року народження.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Бабуся не могла самостійно вийти із свого будинку.

Черговим караулом були проведені аварійно-рятувальні роботи по розчищенню снігу.