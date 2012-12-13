«Волан Поділля» виграли господарі

У вінницькому спорткомплексі «Здоров’я» пройшов відкритий всеукраїнський турнір з бадмінтону. Змагання організувало спортуправління Вінницької облдержадміністрації.

На майданчики виходили представники 4 областей України і 5 районів Вінниччини. Господарі гідно показали себе, здобувши кілька престижних нагород. У парі чемпіонами стали Олександр Гуркало і Костянтин Жилюк.

У міксті Жилюк знову виборов «золото». А Артем Ткачук став другим в особистому заліку.