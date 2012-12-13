Чоловік не туди встромив пальці
16:40, 13 грудня 2012Вінниця
1 0
Постраждав, працюючи за станком
12 грудня близько 16:40 до Гніванської міської лікарні було доставлено 37-річного чоловіка із діагнозом «відкриті переломи 2-5 пальців правої кисті».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося, потерпілий отримав травми, працюючи за токарним станком.
Чоловік потрапив у хірургічне відділення місцевої лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter