Чоловік не туди встромив пальці

Постраждав, працюючи за станком

12 грудня близько 16:40 до Гніванської міської лікарні було доставлено 37-річного чоловіка із діагнозом «відкриті переломи 2-5 пальців правої кисті». Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області. Як з’ясувалося, потерпілий отримав травми, працюючи за токарним станком. Чоловік потрапив у хірургічне відділення місцевої лікарні.

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