Соцстрах подарує «Веселий Новий рік» по 23 гривні

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» передбачено фінансування позашкільного обслуговування дітей, батьків яких обслуговує Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Традиційно про це всі згадують напередодні Нового року, коли діток забезпечують солодкими новорічними подарунками за рахунок коштів Фонду соціального страхування .

За інформацією Виконавчої дирекції Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, у 2012 році для забезпечення новорічними подарунками 13 9425 дітей застрахованих осіб Вінницької області було використано 3169,1 тисяч гривень, це на 258,0 тисяч гривень більше проти 2011 року. Результат - надійшло на 1833 подарунки більше, ніж торік.

Цього року Фонд вітає з новорічними святами дітей подарунками вартістю - 22,73 гривні і вагою нетто 454,13 грам. Подарунок носить назву «Веселий Новий рік». До його складу входить 27 кондитерських виробів та вітальна листівка. Всі виконавчі дирекції та їх представництва у районах Вінниччини й обласному центрі отримали продукцію від виробника і розпочали її вручення діткам - адресатам.

Таким чином, своїм правом на отримання подарунка вчасно скористаються діти, яким станом на 1 січня 2013 року не виповниться 14 років і їхні батьки ( або один з батьків) є застрахованими у Фонді. Шкода лише, так кажуть батьки, що застрахована особа (батько, мати, опікун, усиновлювач, піклувальник) має право отримати за основним місцем роботи в поточному році на одну дитину лише один такий дитячий новорічний подарунок. Водночас, поряд з працюючими скористатися своїм правом на отримання подарунку можуть і застраховані особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку .

Тож Фонд соціального страхування вже забезпечив прихід «Веселого Нового року» до юних мешканців Вінниччини.

Залишається лише нагадати, що за отриманням подарунків комісії (уповноважені) із соціального страхування підприємств, установ, організацій, а також фізичні особи та добровільно застраховані особи повинні звернутися із письмовими заявами до Вінницької міської, районних та міжрайонних виконавчих дирекцій за місцем реєстрації. А до цього заздалегідь рішення про забезпечення дитячими новорічними подарунками за рахунок коштів Фонду вже були прийняті комісіями (уповноваженими) із соціального страхування підприємств, установ, організацій, які несуть відповідальність за цільове використання коштів Фонду.