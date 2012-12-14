Завалився дах іще однієї школи

Вранці 13 грудня у с. Брицьке Липовецького району через перевантаження снігом сталося руйнування шиферної покрівлі школи на площі 500 м2.

Про це повідомляє прес-служба МНС України.

Згідно з повідомленням, жертв та постраждалих немає. Навчальний процес тимчасово призупинено.

До відновних робіт залучено підрозділи МНС та комунальні служби.

Це вже не перший заклад, коли через надмірне випадання снігу постраждав дах навчального закладу.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, в ніч на 11 грудня під вагою мокрого снігу, яким засипало дах, провалилась покрівля навчального корпусу Гущинецького вищого профтехучилища(Калинівський район).

Як повідомляв начальник управління освіти і науки Вінницької облдержадміністрації Ігор Івасюк, навчання було відмінено, тривають відновлювальні роботи.

"Від налипання мокрого снігу обвалилась частина покрівлі Гущинецького вищого професійного училища - навчальний корпус. В цей час заняття не відбувалися, це сталось вночі. Постраждало 450 кв метрів шиферної покрівлі", - розповів Івасюк.