Останнього якушинецького втікача повернули до «колонії»

На залізничному вокзалі в місті Києві співробітники вінницької міліції затримали 15-річного вихованця Якушинецького професійного училища соціальної реабілітації, який 7 листопада вчинив втечу зі спецзакладу разом із ще 19 вихованцями.

Про це повідомляє СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Дев’ятнадцять підлітків наступного дня після втечі були знайдені працівниками міліції в місті Вінниці, а пошуки ще одного тривали місяць. 12 грудня останнього втікача міліція повернула у виховний заклад.

Як повідомлялось раніше, 14 листопада на Вінниччині відбулась спільна нарада за участю уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка, заступника голови обласної державної адміністрації Любові Спірідонової, представників Вінницької обласної прокуратури, міліції, Управління освіти і науки, керівництва Якушинецького професійного училища соціальної реабілітації, служби у справах дітей облдержадміністрації та представників засобів масової інформації.

Уповноважений Президента з прав дитини Юрій Павленко особисто розглядав хід справи втечі двадцяти вихованців з Якушинецького училища соціальної реабілітації для неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні дії, систематичні порушення правил громадської поведінки та потребують реабілітації і перевиховання в умовах особливого режиму.

Інцидент стався ввечері 7 листопада. По тривозі був піднятий весь особовий склад Вінницького райвідділу міліції, і працівники міліції розпочали пошуки втікачів. Завдяки злагодженим діям правоохоронців через кілька годин сімнадцять неповнолітніх вихованців училища соціальної реабілітації були знайдені, ще двох дітей повернули у виховний заклад наступного дня.

За словами начальника відділу кримінальної міліції у справах дітей УМВС України у Вінницькій області Ігоря Порохового, було з'ясовано, що інцидент стався через непорозуміння вихованців закладу з працівниками училища, і у такий спосіб діти вирішили протестувати. Вони попередньо домовилися втекти на одну добу з училища, а потім повернутися.