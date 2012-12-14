З 16 грудня знову прогнозуються хуртовини

За останні десять днів у Вінниці випала майже двохмісячна норма снігу. Циклон, який спричинив стихію, пішов на північний схід. Але з неділі прогнозують новий циклон з Середземномор’я, який спровокує повторні снігопади. Їх інтенсивність синоптики поки що спрогнозувати не можуть. Працівники та техніка комунальних служб продовжують працювати в посиленому режимі в декілька змін. Результати їх роботи та прогноз ситуації на найближчий тиждень обговорили сьогодні на засіданні міського штабу з надзвичайних ситуацій.

Синоптики кажуть, що грудневих снігопадів в таких масштабах в нашому місті не фіксувалось з часів закінчення Великої Вітчизняної війни. Ці погодні умови є нетиповими для наших широт. Цілодобово працівники комунальних служб та житлово-експлуатаційних контор прибирають снігові замети з вулиць, тротуарів та дворових територій міста.

З 3 грудня у Вінниці випала майже двомісячна норма опадів, утворивши шар снігу висотою більш як 80 см. А в утриманні дорожніх служб міста знаходиться 134 вулиці та більш як 500 тис. м2 тротуарів, які потребують щоденної очистки. 63 одиниць техніки, яка використовується взимку для прибирання вінницьких вулиць, зазвичай вистачає, однак цьогорічні снігопади спричинили у місті справжнє стихійне лихо. Проблема полягає ще й у тому, що багато територій та тротуарів потребують ручного прибирання, оскільки механізовану техніку на них задіяти неможливо через недостатню ширину.

Як повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, міський голова Володимир Гройсман поставив завдання перед комунальниками, поки припинився сніг, першочергово зайнятись саме тротуарами.

- Я розумію, що деякі тротуари можна прибрати механічно, а інші потребують тільки ручного прибирання, однак людям потрібно нормально переміщатися по місту. Окремо хочу звернутися до підприємств та підприємців, яким потрібно навести лад на прилеглій території та тротуарах біля їх об’єктів, - сказав Гройсман

13 грудня на допомогу 150 дорожникам вийшло майже 2 сотні працівників МНС, а завтра центральні вулиці вийдуть очищати майже сотня курсантів.

Окрім центральних вулиць, розгортання снігу потребують вулиці, провулки, тупики та проїзди приватного сектору, а їх у Вінниці майже 600. Щоденно на їх прибирання йдуть грейдери і прочищають основні вулиці квартальних комітетів. Але є вулички, завузькі для проходу техніки. На таких територіях Асоціація органів самоорганізації населення просить мешканців долучитись до розчистки снігу.

Шар важкого снігу створює серйозне навантаження на дахи будинків, особливо старої забудови, а зміна температурного режиму призвела до утворення льоду та бурульок. На очистку дворів багатоповерхівок сьогодні вийшло 25 тракторів та більше 600 робітників. Вже кілька днів триває обстеження дахів багатоповерхівок бригадами ЖЕКів.10 одиниць підйомної техніки задіяно на очистці дахів від бурульок та льоду. Чистяться і дахи закладів охорони здоров’я, освіти та культури.

«Дахи, як житлових будинків, так і підвідомчих закладів, потребують особливої уваги, - каже міський голова. - Я розумію, що це складні висотні роботи з важким доступом, але сніг та лід на дахах може бути небезпечним для людей».

В цілому по місту комунальні служби працюють без зупинку, що дає змогу забезпечити безперебійну роботу систем газо-, водо-, тепло- та енергопостачання, дати змогу стабільно працювати громадському транспорту. У порівнянні з іншими містами України, які зіткнулися із такою ж проблемою, Вінниця не відчула особливих перебоїв в роботі систем життєзабезпечення міста. «Єдине, що нам не вистачає у таких ситуаціях – це рук, - зазначає мер. - Опади, які ми отримали протягом цих днів, дорівнюють двомісячній нормі, і прибрати їх одночасно на всій території неможливо і нереально. Але я переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо приборкати стихію».

найближчі два дні дорожники та ЖЕКівці продовжать працювати на всій території міста в посиленому режимі. Тим часом синоптики прогнозують з 16 грудня наступний циклон, який знову спровокує хуртовини.