По області розвішають таблички, де шукати міліцію

«Люди мають знати, де шукати допомоги». На цьому наголосив новопризначений начальник управління УМВС у Вінницькій обалсті Віктор Русин на останній прес-конференції.

Начальник УМВС зауважив, що в районах області на належному рівні має проводитись робота по інформуванню людей про дільничних, які обслуговують територію, контактні дані чергових частин, місцезнаходження відділів міліції.

- Їдеш дорогою і немає ніяких покажчиків, де шукати міліцію чи дільничного у випадку потреби, - говорить Віктор Павлович.- Так само я поїздив по Вінниці та по районних центрах – ніде немає інформаційних покажчиків.

До 1 березня в населених пунктах області будуть розміщені єдині інформаційні носії, які будуть надавати контактну інформацію міліції місцевим жителям та приїжджим, для того, щоб у будь-якій ситуації можна було звернутися до правоохоронців.

Фінансуватись виконання цього проекту буде за рахунок місцевих бюджетів та силами підприємців.