Купівлю валюти і депозити теж хочуть обкласти податками

Валютний податок пропонують вести не тільки на продаж, але і на купівлю валюти, - пише «Вкурсе».

Голова правління «Укрсоцбанку» Тимонькін вважає, що в Україні необхідно вводити податок не лише на операції з продажу валюти, але і на її покупку. На його думку, таке введення дозволить підвищити привабливість гривневих депозитів і змусить українців повністю відмовитися від іноземної валюти.

У новій редакції закону 10% податку на продаж валюти пропонується знімати навіть з валютних депозитів населення в тому випадку, якщо депозит пробув на депозитному рахунку більше 30 днів. Тепер українці будуть змушені користуватися тільки гривневими депозитами і повністю відмовляться від валюти.

Скидається на те, що знову повернулися в часи СРСР, де кожен крок жорстко контролюється і фіксується. Так, до речі, тепер не тільки продаж, але і купівля доларів буде здійснюватися тільки при наявності паспорта.

Нацбанк таким чином просто намагається скупити у населення всі заощадження і повністю вивести долари з обороту.

У НБУ вважають, що цей податок допоможе поповнити бюджет країни в середньому на 8 мільярдів гривень на рік. Попередньо оголошено, що ці гроші будуть направлені в Пенсійний фонд