Воду для вінничан пропонують очищувати ультрафіолетом

Вінниччина шукає шляхи очищення питної води. Зокрема,13 грудня відбулися громадсько-депутатські слухання з питання «Про стан забезпечення населення області якісною питною водою: проблеми та перспективи їх вирішення», - повідомляє прес-служба Вінницької облради.

Захід відбувся в селекторному режимі за участю депутатів обласної Ради, начальників профільних управлінь, представників органів місцевого самоврядування та виконавчої влади районів області, представників громадських організацій та експертів.

Очолював засідання голова Вінницької обласної Ради Сергій Татусяк. Спеціально запрошеним гостем був директор Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України Владислав Гончарук.

Саме його розробка – водоочисне устаткування «Вега», основане на додатковій обробці води для пиття ультрафіолетовими променями, якому немає аналогів у світі, наразі розглядається обласною Радою як варіант покращення якості питної води для жителів Вінниччини.



А проблем у водопровідно-каналізаційному господарстві територіальних громад області більш ніж достатньо, зауважив Сергій Татусяк.

– На сьогодні централізованим водопостачанням забезпечені 18 міст (100%) і 25 селищ міського типу (86%). І тільки 69 сільських населених пунктів області (або всього 4,6%) мають водогони. Але й вони у своїй більшості мають по 40-50 років експлуатації. І через цей неналежний технічний стан мереж втрати питної води становлять 30% загального обсягу води, відпущеної споживачам. Крім того, 33% води з водопроводів не відповідає санітарно-бактеріологічним нормам, - повідомив С.Татусяк.

Натомість професор В.Гончарук зауважив, що він вважає всю водопровідну воду непридатною для пиття. Оскільки хлор, яким обробляють воду не стерилізує її, а навпаки погіршує її хімічні властивості.

– Ми вже 100 років хлоруємо воду. За цей час мікрофлора, яка живе у воді, стала резистентною до хлору, а люди отримали важкі генетичні хвороби, – резюмував В.Гончарук.

Він пропонує очищувати воду ультрафіолетовими променями. Для цього ним була розроблена установка «Вега», яку на сьогодні масово використовують у Києві, Борисполі, одинично – в інших населених пунктах. За словами академіка, пристрій пройшов усі необхідні випробовування та запатентований. Оброблена ним вода набуває найвищої якості для вживання і не має токсичного та мутагенного впливу на організм людини.

На Вінниччині таку генетично безпечну воду вже п’ють жителі Хмільника, Козятина та Калинівки, де бювети з очищеною водою були встановлені як пілотні коштом спонсорів.

– Жителі цих міст задоволені якістю води зі встановлених бюветів. Ми будемо поширювати цю інформацію, цей досвід в інших районах. Тобто, ми тільки на організаційній стадії роботи, і це не означає, що завтра вже почнемо ставити бювети у всіх населених пунктах. Потрібні вони чи ні – будуть вирішувати жителі, – прокоментував позицію обласної Ради С.Татусяк.

Він додав, що паралельно обласна Рада впроваджуватиме свої методи підвищення якості питної води в регіоні. Це, зокрема, виконання заходів діючої програми «Питна вода» на 2012-2020 роки та відновлення обласного конкурсу з очищення та благоустрою громадських колодязів.



