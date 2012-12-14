Підприємцям запропонують поставити зовнішні відеокамери
10:20, 14 грудня 2012Вінниця
0 0
Для безпеки бізнесу
«У Закарпатській області, де я очолював обласну міліцію, на усіх перехрестях висіли відеокамери».
Про це заявив на прес-конференції новопризначений начальник управління УМВС у Вінницькій області Віктор Русин.
Віктор Павлович заявив, що скоро зустрінеться з мером Вінниці Володимиром Гройсманом і розкаже йому про необхідність облаштувати перехрестя та вулиці міста відеоспостереженням.
– Ця система необхідна для розкриття злочинів, - говорить Русин. – Думаю, бізнесмени Вінниці, які зацікавлені у своїй безпеці і безпеці свого бізнесу відгукнуться на цю пропозицію.
Планується, що програма буде реалізована впродовж першого кварталу 2013 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter