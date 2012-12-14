Чиновники «приховали» від бюджету 1,5 мільйона гривень

Досить солідну суму у вигляді несплаченого податку на доходи фізичних осіб заборгувала бюджету державна установа на Вінниччині.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Нараховуючи заробітну плату, установа не перераховувала податок з доходів фізичних осі, який спрямовується до місцевих бюджетів. Таким чином, казна органів місцевого самоврядування не дорахувалася близько двох мільйонів гривень (разом із нарахованими штрафними санкціями сума несплачених коштів сягнула понад 1,9 млн. грн.) , які без сумніву принесли б користь області.

Причини злочинного приховування коштів від оподаткування з’ясовують слідчі податкової міліції в рамках розпочатого кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Варто нагадати, що контроль надходжень до місцевих бюджетів є одним із семи ключових напрямків роботи податкової міліції на 2012 рік.