Вінницькі підприємства потроху зменшують збитковість

За січень – вересень 2012р. великими та середніми підприємствами області (без врахування банків, установ, що утримуються за рахунок бюджету, підприємств сільськогосподарського виробництва) отримано прибуток до оподаткування на суму 167,0 млн. грн.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року частка збиткових підприємств зменшилась на 1,8 в.п., а сума допущеного ними збитку зменшилась на 13,8 відсотків.

Найсуттєвіший вплив на формування позитивного фінансового результату області мала діяльність промислових підприємств, якими за дев’ять місяців 2012р. отримано 182,5 млн. грн. прибутку до оподаткування, з них 181,1 млн. грн. прибутку одержано підприємствами переробної промисловості.

В порівнянні з січнем – вереснем минулого року сума прибутку прибуткових підприємств в цій галузі збільшилась на 4,6% при зменшенні суми збитку збиткових підприємств на 3,6%. Три чверті суми прибутку, отриманого в переробній промисловості, одержали підприємства хімічної та нафтохімічної промисловості (70,0 млн. грн.) та підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (66,2 млн. грн).

За 9 місяців 2012р. отримали позитивний фінансовий результат та значно покращили його в порівнянні з січнем – вереснем минулого року підприємства металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів (прибуток зріс вдвічі), машинобудування (прибуток зріс на 33,6 відсотку).