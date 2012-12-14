Сьогодні починають працювати ялинкові базари

Від сьогодні, 14 грудня, у Вінниціпочинають працювати ялинкові базари. А останнім днем торгівлі лісовою красунею стане 31 грудня.

Як і минулого року, продаватись новорічна атрибутика буде у спеціально визначених місцях, які затверджені рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради.

Підприємці, які отримають необхідний дозвіл для реалізації новорічної продукції, місцями для продажу будуть користуватись безкоштовно.

Цьогоріч вінничани зможуть придбати лісові красуні на площі перед ринком «Урожай», на проспекті Юності (навпроти магазину «Корона»), на розі проспекту Космонавтів та вулиці Хмельницьке шосе (біля літака), поблизу тролейбусної зупинки «вул. Грибоєдова» та на розі просп. Космонавтів та вул. Келецької (біля магазину «Чайка»).

Крім того, реалізація новорічної атрибутики здійснюватиметься на вул. Ватутіна (поблизу магазину «Мрія»), навпроти МКЛ №3, біля входу в парк «Дружби народів», біля ринку «МАКІ», перед торговим центром «Мегамол», а також в інших мікрорайонах міста поблизу багатоповерхових будинків. Зокрема, за адресами: провулок Карла Маркса (біля будинку №24), на розі вулиць Литвиненка-Свердлова (поблизу будинків №191/2); на вулиці Академіка Ющенка (біля будинку №10) та на вулиці Бучми біля пошти (поблизу будинку №131).

У передноворічний період планується реалізувати 20,7 тис. шт. новорічних ялинок.

Середня ціна новорічної ялинки у 2012 р. – 60 грн.