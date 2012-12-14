У Калинівці не заплатили 62 тисячі за землю

За втручання прокуратури у державну казну повернуто більш як 62 тис. грн.

За результатами розгляду подання прокурора Калинівського району, внесеного начальнику Козятинської ОДПІ, про усунення порушень закону та вжитих заходів, до місцевих бюджетів від громадян надійшло 62,2 тис. грн. плати за землю. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.