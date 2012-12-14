Липове КРУ збирає інформацію про підприємства

Держфінінспекція у Вінницькій області інформує, що Державна фінансова інспекція України виявила випадки неправомірного збирання інформації невстановленими особами від імені Головного контрольно-ревізійного управління України шляхом направлення до підприємств, установ, організацій запитів про надання інформації на електронну адресу на підробних бланках Головного контрольно-ревізійного управління України.

Враховуючи зазначене, повідомляємо, що під час здійснення адміністративної реформи, відповідно до Указу Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» № 1085 від 09.12.2010, Головне контрольно-ревізійне управління України було реорганізоване у Державну фінансову інспекцію України, а контрольно-ревізійне управління у Вінницькій області реорганізовано у Державну фінансову інспекцію у Вінницькій області. Тобто сьогодні в країні немає такого центрального органу виконавчої влади, як Головне контрольно-ревізійне управління України та його територіальних органів, зокрема, і контрольно-ревізійного управління у Вінницькій області. Відтак, зазначені листи слід вважати незаконними та неправомочними, мета яких – введення в оману керівників закладів та установ для можливого здійснення шахрайських дій.

Окрім того, наголошуємо, що Державна фінансова інспекція України та Держфінінспекція у Вінницькій області здійснюють листування на відповідних офіційних бланках із офіційних електронних адрес: postmast@dkrs.gov.ua (Державна фінансова інспекція України) та vinkru@ukrpost.ua (Держфінінспекція у Вінницькій області).

Звертаємо особливу увагу керівників установ, підприємств та організацій, у разі отримання такого типу листів просимо негайно повідомляти про це Держфінінспекцію України, Держфінінспекцію у Вінницькій області, а також правоохоронні структури.

