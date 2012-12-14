До дня народження "Анастасії" - дві виставки

З нагоди першого Дня народження вінницького торговельно-розважального центру «Анастасія» 16 грудня його відвідувачам запропонують яскраву святкову програму, розіграш призів, виставку робіт «Руками створена краса» та провокаційну фотовиставку талановитої Марії Бутенец «Одна вдома».

Виставка-ярмарок авторських робіт майстрів з обмеженими фізичними можливостями «Руками створена краса» триватиме з 14 по 16 грудня з 10:00 до 18:00 години в залі на 3-му поверсі. ГО «Гармонія» та ТЦ «Анастасія» організували цю акцію з метою надання більших можливостей для самореалізації майстрам з інвалідністю. На виставці буде представлено аксесуари, в’язані шалі, накидки, косинки, іграшки, декорації для дому, прикраси та багато інших новорічних сюрпризів.

16 грудня у «Анастасії» відкриють фотовиставку талановитої Марії Бутенец «Одна вдома». У фотопроекті представлено понад 30 фотографій у жанрі арт-ню, героїнями яких стали відомі артистки.

Музою еротичної фотовиставки стала співачка і танцівниця VARDA, відома своїм дуетом з королем гламуру Сергієм Звєрєвим і скандальним Віталієм Козловським. Раніше Марія знімала артистку VARDA для обкладинок глянцевих журналів не тільки в Україні, але і у Вірменії. Фотографії викликали справжній фурор серед шанувальників артистки, тому було прийнято рішення відзняти цілу серію еротичних фотографій.

Марія Бутенец - молодий фотограф з багаторічним досвідом. Вона народилась у Вінниці, але зараз працює в Києві. Співпрацювала з Сергієм Звєрєвим, Віталієм Козловським, Наталею Валевською, Тетяною Решетняк та іншими зірками шоу-бізнесу. Фотовиставка «Одна вдома» раніше була представлена публіці в столичному ресторані Dark Side.

Адреса ТРЦ «Анастасія»: м. Вінниця, вул. Пирогова, 39.