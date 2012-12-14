Сьогодні останній день, коли можна перейти на "спрощенку"

Платники податків, які перебувають на загальній системі оподаткування та мають намір з наступного кварталу перейти на спрощену систему, мають надати до органів Державної податкової служби (ДПС) відповідну заяву до 14 грудня 2012 року включно.

Про це повідомила прес-служба Податкової служби України.

- Платники мають змогу самостійно обрати для себе групу, на якій їм зручніше працювати, - зазначено в повідомленні.

ДПС нагадала, що сьогодні в Україні діють шість груп "спрощеного оподаткування".

Форму заяви для переходу на спрощену систему оподаткування можна завантажити з сайту ДПС за посиланням http://sts.gov.ua/podatki-ta-zbori/mistsevi-podatki/ediniy-podatok/normativno-pravovi-akti/53476.html.

Нагадаємо, ДПС ініціювала зменшення ставки податку для 5-ї та 6-ї груп з 7% і 10% до 5% та 7% відповідно.

Крім того, мають бути скасовані обмеження щодо кількості найманих працівників, а для платників другої групи звітність подаватиметься лише 1 раз на рік, а не щоквартально.

Відповідний законопроект Верховна Рада ухвалила 20 листопада 2012 року.

