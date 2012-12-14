Завітайте на теплий вечір біля каміну

Турклуб "Меркурій" (м.Вінниця, вул. Пушкіна, 40) запрошує завітати 14 грудня на теплий вечір біля каміну.

Піаніно, гітара та чай з варенням... Усе це чекає на вас з 17.00. Хто не знає дороги - о 16.45 збираються у холлі міськвиконкому і разом вирушають до місця

У турклубі можна буде послухати захопливі розповіді туристів про походи, переглянути фото з подорожей.

Організатори запрошують приходити аби зігрітись, повеселитись та насолодитись спілкуванням з цікавими людьми.

З собою можна взяти щось їстівне до чаю. Увага: вечір буде БЕЗалкогольним!

Вхід вільний.

