Завітайте на теплий вечір біля каміну
12:49, 14 грудня 2012Вінниця
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Сьогодні у "Меркурій"
Турклуб "Меркурій" (м.Вінниця, вул. Пушкіна, 40) запрошує завітати 14 грудня на теплий вечір біля каміну.
Піаніно, гітара та чай з варенням... Усе це чекає на вас з 17.00. Хто не знає дороги - о 16.45 збираються у холлі міськвиконкому і разом вирушають до місця
У турклубі можна буде послухати захопливі розповіді туристів про походи, переглянути фото з подорожей.
Організатори запрошують приходити аби зігрітись, повеселитись та насолодитись спілкуванням з цікавими людьми.
З собою можна взяти щось їстівне до чаю. Увага: вечір буде БЕЗалкогольним!
Вхід вільний.
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